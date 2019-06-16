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أمير نجران يستعرض حلول مشاكل الكهرباء

أمير نجران يستعرض حلول مشاكل الكهرباء
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه، اليوم الأحد، الحلول العاجلة والمستقبلية لتعزيز خدمات الكهرباء بالمنطقة، منوهاً بدور المواطن في نجران وضرورة استشعاره المسؤولية.

جاء ذلك بحضور مسؤولي الكهرباء في نجران والمعنيين بها، حيث تم بحث الدراسة المقدمة من الشركة السعودية للكهرباء التي تضمّنت الإمداد بطاقة تزيد بنسبة 13% عن الاحتياج الفعلي في وقت الذروة الذي يتمثّل في يوم العودة إلى المدارس.

وأكدت كهرباء نجران بدورها، أن إنجاز ربط الوحدة الأولى سوف يتم السبت المقبل، فيما يستغرق ربط كل وحدة أسبوعاً كاملاً، لتعلن جاهزية جميع الوحدات المتنقلة يوم السبت 3 ذي القعدة القادم، مشيرةً إلى تعاقدها مع إحدى المؤسسات لتوريد وحدات مستأجرة.

كما سيتم تنفيذ المرحلة الأولى بعد غد الثلاثاء، الذي سيستمر على 3 مراحل تنتهي في أواخر شهر ذي القعدة المقبل، مؤكدةً على إنجاز إعادة بناء البرج المتضرر الأربعاء المقبل، وإعادة تشغيل الخط في اليوم الذي يليه.

أما عن الحلول المستقبلية بعيدة المدى، فقد تم الانتهاء من دراسة مشروع ربط بين شبكتي عسير ونجران بطول 250 كيلومتراً، وعلى جهد 380 كيلوفولت، حيث يتم توقيع العقد خلال العام الميلادي الجاري، على أن يتم اكتمال تنفيذه خلال 3 سنوات.

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