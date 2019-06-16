«السعودية للكهرباء» توضح أهم تعديل في الفاتورة الجديدة

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها راعت في التصميم الجديد لفاتورة الخدمة الكهربائية إبراز البيانات والأرقام التي تهم المشترك، خاصة ما يتعلق بـ “كمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين “القراءة الحالية” و”القراءة السابقة” لعداد المشترك خلال دورة قراءة الفاتورة، ويترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

ودعت “السعودية للكهرباء” المشتركين إلى التركيز على “كمية الاستهلاك”، ومقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العداد، فإذا كانت القراءة في الفاتورة أقل من العداد، فمعنى ذلك أن كمية الاستهلاك صحيحة، وإذا كانت أكبر من قراءة العداد، فمعنى ذلك أن هناك خطأ، ويجب مراجعة الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي وفرتها في موقعها الالكتروني (se.com.sa) وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA)، وحسابات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد (920001100).

وأوضحت الشركة أن حرصها على تسليط الضوء على الأرقام المهمة في التصميم الجديد للفاتورة يُعد جزءًا من معايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في جميع مراحل الفوترة، ليتمكن المشترك من التعرف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.

كما حرصت الشركة في التصميم الجديد للفاتورة على تضمين خلية بها رسمان بيانيان، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم “كمية الاستهلاك” على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال 13 شهراً، والشهر الحالي ونظيره من العام السابق.