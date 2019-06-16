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فتح باب القبول بـ«الجامعة الإلكترونية» في 9 مناطق.. إليك رابط التقديم

فتح باب القبول بـ«الجامعة الإلكترونية» في 9 مناطق.. إليك رابط التقديم
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تواصل – واس:

بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم في استقبال طلبات الطلاب والطالبات الراغبين بدراسة البكالوريوس من خريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستمر القبول حتى يوم الثلاثاء 22 شوال 1440 هـ، عبر بوابة القبول للجامعة.

أوضح ذلك عميد القبول وشؤون الطلاب الدكتور عمر بن علي الحسون، مبينًا أن القبول هذا العام سيكون موزعًا على فروع الجامعة الإلكترونية في: الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة، أبها، جازان، الأحساء، القصيم، وتبوك، وستكون الدراسة في كلية العلوم الإدارة والمالية تخصصات: التجارة الالكترونية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والمالية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية في تخصص تقنية المعلومات، وكلية العلوم الصحية في تخصصي المعلوماتية الصحية، والصحة العامة، وكلية العلوم والدراسات النظرية في تخصص اللغة الإنجليزية.

وأفاد أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مهما كنت سنة تخرجهم بغض النظر عن العمر، كما أن الجامعة لا تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي على أن يتم القبول بحسب المفاضلة تنافسياً بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية.

التقديم عبر بوابة القبول  من هنا

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