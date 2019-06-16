نقص هذا الفيتامين يضعف قدرتك الحركية في الشيخوخة

تواصل – وكالات:

كشفت نتائج دراسة حديثة أن كبار السن الذين لا يأكلون الكمية المطلوبة من فيتامين “ك” أكثر عُرضة لمشاكل الحركة مثل صعوبة صعود السلالم أو المشي أو رفع الأشياء.

ويوجد فيتامين “ك” في الخضروات الورقية كالبروكلي والجرجير والسبانخ والخس، والطماطم وزيت الزيتون والفلفل، كما يتوفر أيضاً في بعض منتجات الألبان.

وأكّدت الدراسة التي أجريت في جامعة بوسطن ما اقترحته أبحاث سابقة العام الماضي عن وجود صلة بين نقص فيتامين “ك” والمشاكل الصحية التي تؤدي إلى إعاقة أو صعوبة في الحركة مع التقدّم في العُمر.