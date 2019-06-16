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إجراء جديد من «حساب المواطن» بشأن المتضررين من مستحقات الدفعة الأخيرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة التاسعة عشرة (يونيو 2019).

وأوضح البرنامج أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا (الرابط).

وأودع حساب المواطن الاثنين الماضي 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 19 لشهر يونيو الحالي، مبيناً أن إجمالي مدفوعات البرنامج منذ إطلاقه تجاوزت 45 مليار ريال.
وبلغت نسبة المستفيدين الذين استوفوا شروط الاستحقاق في الدفعة الأخيرة 83%، وتجاوز عددهم 12.4 مليون مستفيد وتابع، بينما بلغ إجمالي المدفوعات بأثر رجعي منذ انطلاق البرنامج حتى الآن 342 مليون ريال.
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