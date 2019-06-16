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5 نصائح بعد خلع ضرس العقل جراحيًّا

5 نصائح بعد خلع ضرس العقل جراحيًّا
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تواصل – وكالات:

يتعرض بعض الأشخاص للكثير من الألم الناتج عن خلع ضرس العقل، ويعتبر التورم، والألم، والنزيف أمراً طبيعياً بعد الجراحة، لكن لا تترد بالاتصال بالطبيب في حالة كان هناك ألم أو نزيف شديد.

وعلى الأرجح ستتحسن الأعراض خلال ثلاثة أيام من الجراحة، ويجب أن يختفي النزيف والألم خلال أسبوع.

ووفقا لموقع dailymedicalinfo ستساعدك بعض النصائح بما يجب عليك فعله بعد خلع ضرس العقل جراحيا بالإضافة لطرق التخلص من الألم وهي:

1- غسل الفم بالمحلول الملحي

مع عدم البصق أثناء التنظيف، بل قم بفتح فمك ودع الماء يخرج بمفرده من فمك.

2- لا تقم باستخدام فرشاة الأسنان أو خيط الأسنان لمدة يوم كامل.

بل ضع قطعة من القطن على الجرح من أجل امتصاص الدم. وتجنب القيام بأي شيء قد يتسبب في ذوبان الجلطة الدموية المتكونة مكان الخلع.

3- تقليل الألم والتورم

استخدم كيسا من الثلج بالإضافة لاستخدام مسكنات الألم. ويجب عليك أن تسأل الطبيب بشأن عدد المرات التي يجب عليك استخدام الثلج بها، ولا تضع الثلج مباشرة على الوجه، لأنه قد يتسبب في حدوث حروق الثلج.

4- الأكل اللين

يجب عليك تناول الأطعمة اللينة، والبعد عن الأطعمة الساخنة والمكسرات.

5- تجنب الأنشطة التي قد تؤدي لذوبان الجلطة الدموية في الجرح

وهذا يتضمن: التمارين الشديدة، التدخين، البصق، تناول السوائل باستخدام ماصة.

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