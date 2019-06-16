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واقعة غريبة بالأردن.. قبر يتحول إلى ميدان سيارات

واقعة غريبة بالأردن.. قبر يتحول إلى ميدان سيارات
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تواصل – فريق التحرير:

واقع غريب، وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مثير للسخرية والدهشة في الأردن، إذ فوجئوا بتحويل قبر إلى ميدان في الشارع العام في إحدى القرى الواقعة بمحافظة إربد، ما أثار حنق مغردين ونشطاء أردنيين، بعد تداول صورة تظهر وجود قبر بمنتصف الطريق ما اضطر الجهات المعنية لتحويله إلى دوار بسبب عدم موافقة ذوي صاحب القبر على إزالته.

ونقلت وسائل إعلام محلية على لسان رئيس بلدية غرب إربد بالوكالة جعفر الطاهات، أن القبر مقام في الستينات أي قبل دخول المنطقة بالتنظيم، وعند فتح الطريق تفاجأ المقاول المنفذ بوجود القبر ما اضطره لاستكمال الطريق مع المحافظة على القبر وتحويله إلى دوار.

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