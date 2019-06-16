مجاناً لوجه الله.. مواطن بالباحة يعلن تبرعه بـ «كُليته» لإنقاذ حياة من يحتاجها

تواصل – فريق التحرير:

في واقعة نادرة، أعلن المواطن أبو صالح الزهراني، تبرعه بإحدى كليتيه لوجه الله لإنقاذ حياة من يعاني فشلاً كلوياً؛ مؤكداً أنه يرفض أخذ أي مقابل من المريض الذي يطابقه صحياً، وأنه سيمنحها مجاناً لمن يحتاجها.

وأشار الزهراني، المقيم في إحدى محافظات منطقة الباحة، أن العمل التطوعي غير مرتبط بالاستقرار المالي أو الوظيفي، قائلاً: “تبرعي بالكلية دون مقابل، وأنتظر تواصل المحتاج لأقدّمها له، وهذه هي أخلاقيات الشعب السعودي”.

وأضاف: “العمل التطوعي رائع وإنقاذ حياة الآخرين بقطرة دم أو عضو جزاؤه من الله وحده، وقد بدأت التبرع بالدم منذ دراستي الجامعية قبل قرابة 10 سنوات، والآن أنا أعلن تبرعي بكلية لأي مريض كلى فصيلته +A ويحدث مطابقة صحية وذلك لوجه الله دون أي مقابل مادي”.