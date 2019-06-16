مصرع أكثر من 40 شخصًا جراء موجة حر شديدة بالهند

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

نسيها والداها داخل سيارة لمدة 3 ساعات.. تدخل سريع لإنقاذ حياة طفلة بالباحة

نسيها والداها داخل سيارة لمدة 3 ساعات.. تدخل سريع لإنقاذ حياة طفلة بالباحة

«بتر» إصبع مولودة في عسير.. والمستشفى: كانت ترضع إصبعها وقطعته!

«بتر» إصبع مولودة في عسير.. والمستشفى: كانت ترضع إصبعها وقطعته!

مفاجأة سارة للمواطنين.. 40 ألف فرصة عمل متمیزة في «الصناعات العسكرية» قريبًا

مفاجأة سارة للمواطنين.. 40 ألف فرصة عمل متمیزة في «الصناعات العسكرية» قريبًا

«ولي العهد» يوجه رسالة تحذيرية ويتوعد مهددي شعب المملكة وسيادتها

«ولي العهد» يوجه رسالة تحذيرية ويتوعد مهددي شعب المملكة وسيادتها

مصرع أكثر من 40 شخصًا جراء موجة حر شديدة بالهند

مصرع أكثر من 40 شخصًا جراء موجة حر شديدة بالهند
Men sleep on a temporary shade built over a drain next to a slum on a hot summer day in New Delhi, India, May 28, 2015. A heat wave in India has killed at least 1,371 people this week as temperatures soar above 47 Celsius (116.6 Fahrenheit), and doctors' leave has been cancelled to help cope with the sick. REUTERS/Anindito Mukherjee
0

تواصل – واس:

لقي أكثر من 40 شخصًا مصرعهم حتى الآن بسبب موجة الحر التي تشهدها ولاية بيهار شرق الهند، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الولاية من انتشار مرض متلازمة التهاب الدماغ الحاد الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 73 طفلا بمدينة مظفربور.

وذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية اليوم، أنه تم الإبلاغ عن معظم الوفيات الناجمة عن موجة الحر في مناطق أورانجاباد، و جايا، و نوادا، مشيرة إلى أن 27 شخصًا لقوا حتفهم في أورانجاباد وحدها.

وأضافت القناة الهندية، أن البلاد تشهد أقوى موجة حارة هذا العام، حيث سجلت أربعة مدن في شمال الهند رقمًا قياسيًا بلغت في بعض المناطق درجات الحرارة 48 درجة مئوية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الحصيني» يتوقع موجة حر ثانية.. وانخفاض مفاجئ للحرارة بهذا الوقت

«الحصيني» يتوقع موجة حر ثانية.. وانخفاض مفاجئ للحرارة بهذا الوقت

تعرف على خريطة المناطق المتأثرة بالأتربة والطقس شديد الحرارة

تعرف على خريطة المناطق المتأثرة بالأتربة والطقس شديد الحرارة

«الأرصاد» تُصدر تنبيهات متقدمة بشأن تقلبات الطقس.. موجة حارة وغبار في 3 مناطق

«الأرصاد» تُصدر تنبيهات متقدمة بشأن تقلبات الطقس.. موجة حارة وغبار في 3 مناطق

توقعات بطقس شديد الحرارة وغبار يحد الرؤية وأمطار.. على هذه المناطق

توقعات بطقس شديد الحرارة وغبار يحد الرؤية وأمطار.. على هذه المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>