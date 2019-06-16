تراخيص إنشاء المدارس خلال 25 يومًا عبر منصة «مراس»

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بدأت وزارة التعليم ممثلة بمركز خدمات الاستثمار التعليمي في منح المستثمرين التراخيص النهائية لإطلاق مشاريعهم الاستثمارية عبر المنصة الميسرة الإلكترونية «مراس» خلال 25 يوما، وذلك بعد دخول المستثمر إلى المنصة، وتسجيل معلوماته، وتعبئة نموذج الطلب، وتسليم الوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم، حيث تستغرق الخطوة الأولى للتسجيل ورفع البيانات واعتمادها يوما واحدا، فيما يستغرق الوقت لإصدار الترخيص المبدئي 5 دقائق فقط.

وكشف دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية الصادر عن وزارة التعليم، أنه «سيتم منح المستثمر سجلا تجاريا باسمه في غضون يوم واحد فقط، وفي حال رد الجهة المرخصة بالرفض بعد الإشعار، يستغرق عشرة أيام كحد أقصى»، وفقا لـ “الوطن”.

حدد الدليل الخطوة الثانية للحصول على الترخيص المبدئي، وذكر أن على المستثمر الدخول إلى بوابة «مراس» لتقديم طلب افتتاح منشأة من خلال مركز خدمات الاستثمار التعليمي التابع لوزارة التعليم، وتعبئة كافة البيانات الأولية المطلوبة لأهلية المستثمر، والتعهد والإقرار بالشروط والضوابط لإصدار الترخيص، حيث إن الوقت اللازم لإصدار خطاب الاعتماد وهو الترخيص المبدئي 5 دقائق فقط.

أوضح الدليل أن الخطوة الثالثة يتم فيها تقديم متطلبات الترخيص النهائي من الجهات ذات العلاقة لوزارة التعليم، لينتج عنها عدد من المخرجات مثل موافقة الموقع من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتصريح البناء، وشهادة إتمام البناء، والرخصة المهنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشهادة السلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، حيث يستغرق اعتماد جميع هذه المتطلبات 14 يوم عمل.

في الخطوة الرابعة لإنجاز الترخيص، يحمل المستثمر المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص تعليمي نهائي للمنشأة، تمكنه من مزاولة النشاط، وهي شهادة إتمام البناء، والرخصة المهنية من البلديات، وشهادة السلامة من الدفاع المدني، وسداد الرسوم، وتعبئة الحقول الخاصة بمعاينة التجهيزات، حيث يستغرق الوقت لاستلام الترخيص أقل من يوم والوقت اللازم لإكمال معاينة التجهيزات 10 أيام.