«بتر» إصبع مولودة في عسير.. والمستشفى: كانت ترضع إصبعها وقطعته!

تواصل – فريق التحرير:

في واقعة صادمة تفاجأ مواطن ببتر إصبع ابنته حديثة الولادة بعد أن أدخلها لمستشفى لتطعيمها إلا أنه تم تنويمها بحجة أنها تعاني بسبب الصفار.

وكشف والد الضحية المواطن عبدالرحمن بن أحمد خميسي، تفاصيل الواقعة المؤلمة، قائلاً: وضعت زوجتي طفلتنا داخل مستشفى تابع لصحة عسير، وتم إخراجها وطفلتي دون تطعيم بحجة عدم وجود تطعيم في إجازة العيد وطلبوا مني المراجعة في وقت آخر، وعدت لهم لتطعيمها ليُجرى لها تحليل ويتبين أن لديها صفارًا بنسبة 16 ما استدعى تنويمها بناء على رأي الطبيب المعالج”.

وأشار إلى أن الطبيب أكد أن الحالة سيتم تنويمها إلى يوم الأحد وجرى ذلك بالفعل، ليتفاجأ باتصال الممرضة تطلب مني الحضور لاستلام ابنتي التي كانت في حالة بكاء مستمر.

واستطرد قائلا: “وعند وصولنا للمنزل تفاجأنا بضماد على أحد أصابعها ليتبين لنا أن إصبعها “الإبهام الأيسر” مبتور لأعود للمستشفى وأقوم بإبلاغ المدير المناوب الذي فتح ملف التحقيق مع الممرضات”.

وكانت المفاجأة الصادمة أن إحدى الممرضات بررت ما حدث بأن المولودة كانت ترضع إصبعها ما أدى لقطعه، ليتقدم والد الطفلة بشكوى لوزارة الصحة برقم (1029532)، مؤكداً أن طفلته في حالة بكاء متواصل وتعاني نزفًا بين الحين والآخر مع تورم يدها.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، وجّه بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في القضية وبشكل عاجل جدًا والتحفظ على الملف الطبي للحالة.

كما تقرر تأجيل سفر جميع من تعاملوا مع الحالة، والرفع له شخصيًا بنتائج التحقيق وبشكل عاجل جدًا، ليتم استكمال الإجراءات النظامية على ضوء النتائج.