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إغراق الأسطول الإيراني وضرب مصافي النفط.. مطالب على مكتب ترامب

إغراق الأسطول الإيراني وضرب مصافي النفط.. مطالب على مكتب ترامب
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تواصل – وكالات:

وجَّه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبه فيها بتبني نهجا صارما تجاه إيران.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية غراهام، في مقابلة إذاعية، أمس الأول (الجمعة): «يجب على ترامب مواجهة الحشد العسكري الإيراني في الخليج بجعل طهران تشعر بالألم».

وطالب غراهام الرئيس الأمريكي بإغراق الأسطول الإيراني، وضرب إحدى مصافي النفط الإيرانية، لجعلهم يشعرون بالألم، على تحركاتهم العسكرية في الخليج.

وأضاف السيناتور الجمهوري: «لا أريد محاربة إيران، لكنني لا أريد أن تقوم إيران بعرقلة للملاحة الدولية في الخليج، ولذلك يجب أن تكون هناك خيارات عدة على الطاولة لاستخدامها عن الحاجة».

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