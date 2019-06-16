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توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح وغبار وحرارة شديدة

توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح وغبار وحرارة شديدة
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

كما توقعت استمرار الرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أورد التقرير أنها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كلم/ساعة.

وأشارت الأرصاد إلى أن أعلى درجة حرارة يُتوقع تسجيلها غداً في الأحساء (49) درجة، والأدنى في طريف (21) درجة.

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