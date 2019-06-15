الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ضربة قوية.. تفاصيل حكم المحكمة الفرنسية ضد «بي إن سبورت»

ضربة قوية.. تفاصيل حكم المحكمة الفرنسية ضد «بي إن سبورت»

«الحصيني» يتوقع موجة حر ثانية.. وانخفاض مفاجئ للحرارة بهذا الوقت

«الحصيني» يتوقع موجة حر ثانية.. وانخفاض مفاجئ للحرارة بهذا الوقت

بالأسماء.. «سكني» يعلن 13 ألف مستفيد من الخيارات السكنية والتمويلية

بالأسماء.. «سكني» يعلن 13 ألف مستفيد من الخيارات السكنية والتمويلية

جثة طفل بالصحراء وطعنات بجسد أمه الحامل.. والقبض على الأب

جثة طفل بالصحراء وطعنات بجسد أمه الحامل.. والقبض على الأب

غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة بالكامل في حجة اليمنية

غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة بالكامل في حجة اليمنية
0

تواصل – واس:

دكَّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم بعدة غارات جوية مواقع تمركزت فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

واستهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية مخزن أسلحة تابع للميليشيا في منطقة بني حسن بمديرية عبس، مما أدى إلى تدميره بشكل كلي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية شرقي كبري “الحقوف”، بمديرية مستبأ بذات المديرية.

وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للميليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يُفشل هجمات للإرهابيين الحوثيين في البيضاء

الجيش اليمني يُفشل هجمات للإرهابيين الحوثيين في البيضاء

مقتل وإصابة طفلين شقيقين في انفجار مقذوف حوثي

مقتل وإصابة طفلين شقيقين في انفجار مقذوف حوثي

طعنة غادرة في وجه حارس مطعم.. لماذا فعلها القيادي الحوثي؟

طعنة غادرة في وجه حارس مطعم.. لماذا فعلها القيادي الحوثي؟

بالفيديو.. قناص سعودي يصطاد رؤوس ميليشيا الحوثي في جبال صعدة

بالفيديو.. قناص سعودي يصطاد رؤوس ميليشيا الحوثي في جبال صعدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>