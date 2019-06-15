غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة بالكامل في حجة اليمنية

تواصل – واس:

دكَّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم بعدة غارات جوية مواقع تمركزت فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

واستهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية مخزن أسلحة تابع للميليشيا في منطقة بني حسن بمديرية عبس، مما أدى إلى تدميره بشكل كلي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية شرقي كبري “الحقوف”، بمديرية مستبأ بذات المديرية.

وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للميليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.