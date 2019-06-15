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بعد أيام من القبض على «لص الصالون».. ضبط مصنع خمور وسيارتين مسروقتين في بيشة

بعد أيام من القبض على «لص الصالون».. ضبط مصنع خمور وسيارتين مسروقتين في بيشة
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تواصل – فريق التحرير:

نجح أفراد البحث والتحريات بشرطة بيشة، في ضبط مصنع للخمور، يديره عامل من الجنسية الآسيوية، كما تمكنوا من ضبط سيارتين مسروقتين داخل المحافظة.

وكشفت مصادر أن أفراد شرطة بيشة تمكنوا من الإطاحة بمقيم من جنسية آسيوية حوّل مسكنه داخل المحافظة لصناعة المسكر؛ حيث جرى ضبط أدوات تصنيع المسكر، وتم تحويل المقيم والمضبوطات للجهات المعنية لإكمال اللازم بحقه.

وفي سياق متصل، تمكّن أفراد البحث والتحريات من ضبط سيارتين كانت قد سُرِقتا في الفترة السابقة من المحافظة، وذلك بعد أيام من القبض على شاب في العقد الثاني من عمره، كان قد ظهر في مقطع متداول بشكل واسع في المحافظة، وهو يقوم بسرقة مركبة “صالون” من إحدى الورش بالصناعية.

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