جثة طفل بالصحراء وطعنات بجسد أمه الحامل.. والقبض على الأب

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تمكَّنت الجهاتُ الأمنية من القبض على أب طعن ابنه؛ ما أدى إلى مقتله بالإضافة إلى تسديد طعنات لجسد زوجته الحامل.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية، صباح اليوم السبت، بلاغاً من مواطنة سعودية (حامل) تعرضت للطعن من زوجها وكذلك طعن ابنها، وتم نقلها لمستشفى عفيف، فيما أُلقي القبض على الجاني قرب مركز الخاصرة على طريق الرياض.

وقالت الزوجة المطعونة إنها تعرضت للطعن عدة مرات، وتم عمل الإسعافات الأولية لها في قسم الطوارئ.

وكانت المواطنة قد أبلغت الشرطة، عن تعرضها للطعن من قِبل زوجها في منطقة صحراوية غرب عفيف وأفادت بقيام الزوج بطعن طفلها أيضاً البالغ من العمر سنتين بعد العثور على جثته من قبل الجهات الأمنية في منطقة صحراوية.