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«الفالح»: تهديدات إمدادات الطاقة تتطلب استجابة سريعة وحاسمة

«الفالح»: تهديدات إمدادات الطاقة تتطلب استجابة سريعة وحاسمة
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تواصل – فريق التحرير

شدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح على ضرورة الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، ذلك بالنظر إلى الأعمال الإرهابية الأخيرة المهددة لها في كل من بحر العرب والخليج العربي.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة.

وقال الفالح خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين والمنعقد في اليابان إن مصادر الطاقة بما فيها التقليدية تشهد تأخراً في الاستثمارات إنتاجاً وجودة.

وأكد الفالح على ضرورة التوسع في تمويل عمليات البحث والتطوير بهدف تخفيف الآثار البيئية لاستخدام الطاقة، على أن يشمل التطور مصادر جديدة ونظيفة للطاقة بجانب تعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة عالمياً.

وتشارك المملكة بوفد يترأسه الوزير خالد الفالح في الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين، في اليابان، حول تحولات الطاقة والبيئة العالمية من أجل النمو المستدام.

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