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قصف للطيران الروسي يقتل 26 من قوات بشار الأسد

قصف للطيران الروسي يقتل 26 من قوات بشار الأسد
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تواصل – وكالات:

قُتل 35 مسلحاً من بينهم 26 من قوات الأسد والمليشيات الموالية له، في قصف جوي لقوات النظام والطيران الروسي خلال اشتباكات مع مسلحين بريف حماة شمال غرب سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية، في بيان له اليوم، بأن 35 مقاتلاً، من بينهم 26 من قوات النظام السوري أو موالين لها، قتلوا خلال قصف جوي لقوات النظام والطيران الروسي خلال اشتباكات ما تزال مستمرة منذ فجر اليوم، مع مجموعات مسلحة بريف حماة.

وأوضح المرصد، أن بقية القتلى في تلك الاشتباكات، وعددهم تسعة، ينتمون لفصائل سورية مسلحة.

وأضاف أن خمسة مدنيين، ثلاثة بينهم طفل وامرأة قُتلوا جراء قصف طائرات النظام الحربية على قرية حاس بريف إدلب الجنوبي، ورجل جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على ريف جسر الشغور، ورجل متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي قبل أيام.

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