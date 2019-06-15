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طعنة غادرة في وجه حارس مطعم.. لماذا فعلها القيادي الحوثي؟

طعنة غادرة في وجه حارس مطعم.. لماذا فعلها القيادي الحوثي؟
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تواصل – فريق التحرير:

غرس قيادي حوثي خنجره في وجه أحد حراس المطاعم في العاصمة اليمنية صنعاء ، ذلك على خلفية مطالبة الأخير بدفع الحساب.

وأصيب حارس المطعم بجرح غائر نقل على إثره لتلقي العلاج في أحد المستشفيات القريبة بحسب “العربية”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مشرفاً حوثياً غرس خنجره، أو ما تسمى بالجنبية (سلاح أبيض)، في وجه أحد حراس المطاعم في العاصمة صنعاء على خلفية مطالبته بدفع الحساب.

وتداول ناشطون يمنيون صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حارس المطعم مضرجاً بدمائه ، مستنكرين الحادث الإجرامي البشع والذي وقع أمس الجمعة .

وقال أحد الناشطين “لأنه طالبه بدفع ما عليه من حساب، وجه له طعنة مباشرة وغادرة في وجهه! الجاني مشرف حوثي، والمجني عليه حارس مطعم، والمدينة صنعاء، وقانونها شريعة الغاب الميليشياوية”.

وتسيطر مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء منذ العام 2014، ما يجعلها تعيش وتعاني حالة من الانفلات الأمني المتزايد وبطش الحوثيين  المستمر بالمواطنين اليمنيين.

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