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كشف ملابسات واقعة تورط طبيب في تهريب أدوية للخارج بالرياض

كشف ملابسات واقعة تورط طبيب في تهريب أدوية للخارج بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت التحقيقات في قضية الطبيب العربي الذي ضبطته الأجهزة الأمنية في محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض، إثر حيازته كمية كبيرة من الأقراص الطبية والتي كان ينوي تهريبها، أنه حصل عليها على مدار العام الذي عمل فيه بالمملكة.

وكان الطبيب قد حصل على الأدوية بموجب وصفات طبية صحيحة للتداوي الشخصي خلال فترة عمله بالقطاع، حيث كان يعمل في أحد مستشفيات منطقة الوسط.

يذكر أن الطبيب كان يستعد للمغادرة لبلاده، وبتفتيش أمتعته عُثر على كمية من الأدوية “أقراص”، وتم إيقافه وإحالته بموجبها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، وتم تسليم الأدوية المضبوطة مع الطبيب بعد حصرها، إلى المستشفى.

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