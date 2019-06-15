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«الأحوال المدنية» تعلن مواعيد عمل استقبال العملاء بالقصيم

«الأحوال المدنية» تعلن مواعيد عمل استقبال العملاء بالقصيم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم عن مواعيد العمل الخاصة بها لاستقبال العملاء والمستفيدين من الخدمة للرجال والنساء.

وأوضحت الأحوال المدنية بالقصيم، أن مواعيد العمل ستكون من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مقر الأحوال المدنية الفرع الرئيس ببريدة وفرع العثيم، وبمحافظة عنيزة، ومحافظة الرس.

يذكر أن فرع الأحوال المدنية بمحافظة عنيزة يستقبل الرجال فقط طيلة شهر شوال الحالي، وسيتم العمل المسائي بالقسم النسائي انطلاقاً من شهر ذو القعدة ١٤٤٠ هـ.

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