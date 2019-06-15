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«الجبير»: لن نسمح لإيران بممارسة العنف.. وأمريكا لا تخطط لهجوم عسكري عليها
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تواصل – وكالات:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الحرب مع إيران بها خسارة للجميع ونتجنبها مهما كلفنا الأمر، مؤكداً أن أي عقوبة ضد إيران، ستكون مفيدة في إقناعها أن الطريق الذي تتبناه هو طريق مسدود.

وأضاف الجبير في مقابلة له مع (CNN) أن الوضع في المنطقة خطير للغاية، وتابع قائلا: “أوضحنا للإيرانيين أن لا أحد يريد الحرب ويجب عليهم ألا يميلوا إليها، والرسائل كانت واضحة بأننا سندافع عن مصالحنا”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تتخذ إجراءات رادعة في الخليج لمنع عدوانية إيران، مؤكداً أنه لا يعتقد أن أمريكا تخطط لعمليات عسكرية ضد إيران.

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