«النقل» تبدأ تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق.. تعرف على فائدتها (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أول تعليق من المملكة بشأن استخدام «منشار عظمي» لتقطيع جثة «خاشقجي»

أول تعليق من المملكة بشأن استخدام «منشار عظمي» لتقطيع جثة «خاشقجي»

حزناً على فراقه.. وفاة مواطنة بعد رحيل ابنها بساعات في جازان

حزناً على فراقه.. وفاة مواطنة بعد رحيل ابنها بساعات في جازان

تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل مواطن لشقيقة زوجته في جازان

تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل مواطن لشقيقة زوجته في جازان

الدفاع الجوي يُسقط 5 طائرات حوثية مسيرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

الدفاع الجوي يُسقط 5 طائرات حوثية مسيرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

«النقل» تبدأ تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق.. تعرف على فائدتها (فيديو)

«النقل» تبدأ تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق.. تعرف على فائدتها (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لسلامة الطرق أن وزارة النقل، بدأت تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية لتنبيه السائقين من انحراف المركبة والحد من الحوادث المرورية، حيث تستهدف وزارة النقل تنفيذ هذه التقنية في طرق بطول 56 ألف كلم خلال 3 سنوات.

وأوضح المركز، أن مجموع أطوال الطرق التي نُفذت فيها التقنية حتى الآن بلغت أكثر من 22.5 ألف كلم في مختلف المناطق.

يذكر أن تقنية الاهتزازات التحذيرية هي إحدى مشاريع الوزارة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق السريعة، وهي عبارة عن مطبات إسفلتية منخفضة عن سطح الإسفلت بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد يتم تنفيذها على أكتاف الطريق.

ومن فوائد هذه التقنية، تنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة بمجرد خروجهم عن المسار الصحيح في حال الشعور بالنعاس أثناء القيادة، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وعدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.

7cc0605c-1660-4839-8992-03def51357cf

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هكذا يضبط المرور السري قائدي المركبات المتهورين على الطرق (فيديو)

هكذا يضبط المرور السري قائدي المركبات المتهورين على الطرق (فيديو)

«الزعاق» يوضح مدى دقة درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرق

«الزعاق» يوضح مدى دقة درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرق

«النقل» تعلن توفر 127 وظيفة إدارية للجنسين.. موعد ورابط التقديم

«النقل» تعلن توفر 127 وظيفة إدارية للجنسين.. موعد ورابط التقديم

تنبيه مهم من «النقل» لمستخدمي طريق «رابغ – ينبع»

تنبيه مهم من «النقل» لمستخدمي طريق «رابغ – ينبع»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>