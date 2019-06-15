الملك سلمان يصف الرياض القديمة.. شارع واحد مسفلت بالحجارة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، المسماه بـ”نحن تراثنا”، مساء الجمعة، شريط فيديو جديد بصوت الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يحكي ويصف مدينة الرياض القديمة.

وقص الملك سلمان حكاية العاصمة السعودية، الرياض القديمة، عبر شريط فيديو مدته 2.20 دقيقة فقط، لكنها لقطات نادرة للمدينة السعودية، ربما تعود لحقبة الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي، على أقصى تقدير، ويقول فيها: “لم يكن في المدينة بيت مبني بالأسمنت أو شارع مسفلت”.

وكانت المدينة محاطة بسور، وتقفل الأبواب بعد العشاء، أي التاسعة مساء، وكان الملك عبد العزيز يمارس مهام عمله من قصر “الديرة”، قصر الحكم الحالي، وكان هناك شارع واحد، لا زحمة ولا سيارات، مرصوف بالحجر وليس الإسفلت.