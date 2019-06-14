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«الجامعة العربية»: إيران تدفع المنطقة لمواجهة لن يسلم جميع أطرافها

«الجامعة العربية»: إيران تدفع المنطقة لمواجهة لن يسلم جميع أطرافها
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تواصل – وكالات:

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، “لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع إيران، وندعوها للتراجع عن سياساتها”، مضيفاً أن: “التطورات في الخليج قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة، وهناك طرف معين في المنطقة يسعى إلى ذلك”، مضيفاً أن إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت.

وأشار أبو الغيط إلى أن التطورات في منطقة الخليج تنطوي على خطر احتدام المواجهة فهناك طرف معين يسعى لتأجيج الخلاف في المنطقة.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، أن إيران تدفع الجميع للدخول في مواجهة، مشدداً على أنه في حال حدوثها فلن يكون أحد في أمان.

وتابع، “إيران تريد إرسال رسالة للآخرين ونطالبها بإعادة حساباتها لأن الوضع الآن في غاية الخطورة”، لافتاً أن جميع حسابات طهران خاطئة وسنواصل مطالبتها بتغيير سياستها نحو المنطقة.

وطالب أبو الغيط مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم من التصرفات الإيرانية التي تسبب الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

ونوه بأن إيران وتركيا تريدان تنحية دور الجامعة العربية، كما أنهما يرغبان في تحقيق مصالح على حساب المنطقة عبر اختراق الدول العربية.

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