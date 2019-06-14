مقتل 40 حوثياً في معارك مع الجيش اليمني جنوب الحديدة

تواصل – وكالات:

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 40 عنصراً من جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليومين الماضيين.

وجاءت عمليات القتل خلال إحباط هجمات في محافظة الحديدة، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر الماضي.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، عن المتحدث باسم قواتها، مأمون المهجمي، أن “الحوثيين بدؤوا هجماتهم على مواقع في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، منذ الساعات الأولى من فجر الأربعاء، واستمرت لأكثر من 24 ساعة متواصلة، تلتها هجمات متكررة في أوقات متفرقة حتى اليوم التالي”.

وأضاف:

الهجمات صاحبها قصف عنيف بكافة أنواع القذائف والصواريخ، ومنها الهاون وبي 10 والكاتيوشا، في محاولة للسيطرة على بعض المواقع والتقدم باتجاه الخط الساحلي.