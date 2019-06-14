قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن المهلة الإلزامية لترقيم الإبل

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قرر مجلس الوزراء تمديد المهلة الممنوحة لملاك الإبل؛ للتطبيق الإلزامي، بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، لمدة سنة إضافية.

ونص القرار الجديد على أن يتم تنفيذ البند أولاً في القرار، الذي نص على “إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك”: “خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ هذا القرار”؛ وهو القرار الذي صدر في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٣٩هـ؛ وبذلك يصبح التطبيق إلزامياً في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٤١هـ.

يُذكر أن المهلة الممنوحة لملاك الإبل، قد انتهت خلال العام الجاري ١٤٤٠هـ، ومع قرار المجلس الأخير تَقرر تمديدها إلى عام آخر.