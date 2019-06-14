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سرقوا 60 سيارة.. الإطاحة بعصابة سرقة المركبات الجديدة بالرياض

سرقوا 60 سيارة.. الإطاحة بعصابة سرقة المركبات الجديدة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بتشكيل إجرامي امتهن سرقة المركبات الجديدة بالعاصمة الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال؛ وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على 9 متهمين، مواطن ونازح و7 أشخاص من الجنسية السورية.

وأشار إلى أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الثاني والخامس، وتم القبض عليهم ذلك بعد توفر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة.

أفراد التشكيل العصابي أقروا بسرقة ٦٠ مركبة في 4 مناطق مختلفة بالمملكة، وضبط بحوزتهم ١٧ مركبة مسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

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