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تخريج 177 عضواً من دبلوم العلوم الجنائية والأنظمة الجزائية بالنيابة العامة

تخريج 177 عضواً من دبلوم العلوم الجنائية والأنظمة الجزائية بالنيابة العامة
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تواصل – واس:

رعى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مساء أمس حفل تخريج ملازمي النيابة الحاصلين على الدبلوم العالي في التحقيق والادعاء العام والعلوم الجنائية والأنظمة الجزائية وعددهم (177) عضواً.

وألقى معالي النائب العام كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن سروره برعاية حفل هذا التخرج من الدبلومات التأهيلية بأعلى كفاءة وفعالية للانضمام إلى زملائهم في ميدان العز والشرف، لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

مبيناً أنه إيماناً بأهمية العنصر البشري في مسيرة البناء والتنمية المستدامة في مجال العدالة الجزائية فقد حرصت النيابة منذ البدء على الاهتمام الفائق باختيار المتقدمين للالتحاق بالعمل الجنائي القضائي لأعضائها بعناية تامة ووفق معايير عالية الجودة، وضوابط دقيقة متقدمة.

وقال معاليه: حرصت النيابة العامة على تأهيل منسوبيها تأهيلاً علمياً وعملياً ومهنياً وفق أحدث الممارسات العالمية، وفي ضوء آخر ما توصلت إليه مجالات العلم والمعرفة عبر مؤسسات تعليمية متخصصة ومن خلال توفير أعضاء هيئة تدريس على قدر عالٍ من الكفاءة والاقتدار بمشاركة زملاء من أعضاء النيابة العامة المعنية بذلك.

وأضاف معاليه أننا من هذا المنبر نشاطركم العزيمة ونشُدُّ على هممكم في المضي قدماً نحو مواجهة التحديات وتعزيز القدرات والمساهمة الفاعلة التي من شأنها إحداث تنمية دائمة في مجال العدالة الجنائية القضائية.

مؤكداً معاليه بأن النيابة العامة غدت منارة في مجال جودة التأهيل والتدريب، وأصبحت موطناً للتألق المعرفي في ركب الحضارة الجنائية، ومواكبة كل ما هو جديد في النظم التعليمية والبرامج التدريبية وتطويع المستجدات وتسخيرها في أعمال النيابة العامة.

ولفت معاليه النظر إلى أن النيابة العامة تحظى بثقة كبيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومحاطة بعنايتهما ورعايتهما الدائمة والمستمرة المعزِّزة لمبدأ الفصل بين السلطات، والمكرِّسة لمفهوم استقلال النيابة العامة وأعمالها القضائية في هذا الشأن، والموطِّدة لانطلاقة نيابة عامة قضائية مستقلة.

وأفاد في ذلك الصدد أن أعمال النيابة العامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وهي بمستوى عال من الدقة والموثوقية، والحياد والموضوعية، وتؤسس لبيئة مرنة تتسم بأعلى كفاءة وفاعلية وتطوير في مجال العمل الجنائي القضائي؛ مما أسهم بفعالية في تقلد النيابة العامة منزلة قضائية جنائية مرموقة ولله الحمد، وممارسة مهامها الموكلة لها بكل جدارة واقتدار واستقلال تام.

وفي ختام الحفل، كرم معالي النائب العام المتميزين من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في دفعتهم، ثم بدأت مسيرة الخريجين.

حضر حفل التخريج معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، وأصحاب الفضيلة رؤساء الفروع والدوائر بالنيابة العامة، وأهالي الخريجين.

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