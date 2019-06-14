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تركي الفيصل: تدخلات إيران غير المشروعة في الدول العربية تضعف قيمة التفاوض

تركي الفيصل: تدخلات إيران غير المشروعة في الدول العربية تضعف قيمة التفاوض
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تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل، أن المملكة مدت يديها لإيران عدة مرات للتفاوض، وللأسف الأنشطة الإيرانية التي تمارسها بتدخلاتها غير المشروعة في دول عربية مختلفة من ضمنها اليمن والعراق والبحرين وسوريا ولبنان دون داعٍ، تمنع من أن يكون هناك قيمة لهذا التفاوض.

وأضاف في مقابلة مع قناة “فرانس 24” أن الأزمة الخليجية كشفت التلاعب الذي كانت تقوم به دولة قطر مع حلفائها، نافياً أن يكون للأزمة أي تأثير على “هامش المناورة” الخليجية مع إيران.

وقال رداً على سؤال حول تأثير الأزمة الخليجية على المناورات مع إيران، بأن الأزمة أظهر الأمور على حقيقتها، ففي السابق كان هناك دولة هي قطر تلعب على الطرفين تجامل من هنا وتعمل من هناك، والآن أصبح الأمر واضحاً جداً هناك قطر مع إيران والبقية مع دول مجلس التعاون.

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