بعد إسقاط 5 طائرات «درون».. الحركة تعود لطبيعتها في مطار أبها (فيديو)

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وثق مقطع فيديو، من داخل صالة المغادرة بمطار أبها سير الحركة بصورة طبيعية اليوم الجمعة، وذلك بعد إسقاط قوات الدفاع الجوي 5 طائرات “درون” كانت تحاول استهداف المطار.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”العربية”، أنه فور ورود بلاغ بمحاولة استهداف المطار أعلنت السلطات حالة الطوارئ بالمطار، حيث أصدر برج المراقبة أوامر لثلاث طائرات كانت قادمة للمطار بعدم الهبوط في المدرج لحين انتهاء حالة الطوارئ.

وأضافت أنه بعد نحو ساعة واحدة فقط، وبعد إسقاط الطائرات الخمس صدرت التوجيهات برفع حالة الطوارئ، حيث عادت الأمور إلى طبيعتها بالمطار وسارت عمليات إقلاع وهبوط الطائرات كالمعتاد بالمطار.