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مؤشر العمرة: إصدار 7.6 مليون تأشيرة خلال 10 أشهر.. وهذه أكثر الجنسيات قدوماً

مؤشر العمرة: إصدار 7.6 مليون تأشيرة خلال 10 أشهر.. وهذه أكثر الجنسيات قدوماً
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تواصل – واس:

سجَّلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,650,736 تأشيرة حتى تاريخ 10 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,393,657 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 504,809 معتمرين، منهم 278,368 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 226,441 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,888,848 معتمراً بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,945 موظفاً، منهم 9,065 من الذكور، و1,880 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,550,520 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 707,955 معتمراً، وسجل وصول 135,182 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 1,657,777، تليها إندونيسيا 967,125، بعدها الهند 650,480، ثم مصر 539,045، والجزائر خامساً 365,628 معتمرين. وتأتي بعدها كل من: اليمن 338,618، تركيا 321,494؛ ماليزيا 278,674، العراق 277,571، السودان 216,165.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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