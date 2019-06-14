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ترامب: إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

ترامب: إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان
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تواصل – وكالات:

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان أمس (الخميس)، مستدلاً على ذلك بالفيديو الذي نشره الجيش الأمريكي لعناصر من الحرس الثوري يزيلون لغماً لم ينفجر قرب إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم.

وأكد ترامب في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وحول خليج عمان، أكد ترامب أنه لن يُغلق، وإذا تم إغلاقه بالفعل فلن يكون ذلك لفترة طويلة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح في وقت سابق بأن المعلومات الاستخبارية تؤكد وقوف إيران وراء الهجوم على الناقلتين، موضحاً أن الاستنتاج مستند إلى نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم، والصفة المتطورة للهجمات التي تسعى إيران من ورائها لتصعيد التوتر في المنطقة.

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