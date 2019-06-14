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كيف أنقذ سعودي امرأة كويتية من تعذيب زوجها؟.. تفاصيل مثيرة
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تواصل – متابعات:

تداولت وسائل إعلام في الكويت، قصة كويتية حبسها زوجها داخل غرفتها، وقام بتعذيبها وهددها بالقتل، فقامت بكتابة أوراق استغاثة ذكرت فيها مأساتها، وأرفقت عنوانها وألقتها من نافذة غرفتها لعل أحداً يراها فينقذها.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن إحدى الأوراق سقطت على رأس مواطن سعودي كان يمر في المكان، وعندما قرأها أبلغ الجهات الأمنية عن الواقعة وزوّدهم بالورقة التي سقطت عليه من ضمن أوراق كثيرة ملقاة في المكان.

وأضافت أن رجال الأمن توجهوا إلى العنوان المذكور في الورقة للتأكد من صحة ما جاء فيها، وطرقوا الباب فخرج لهم الزوج، حيث طلبوا منه السماح لهم بأن يتأكدوا من سلامة زوجته، فأخبرهم بأنها نائمة وهي بخير، إلا أنهم أصروا على مقابلتها فقام بإخراجها فأشارت إليهم بعلامة تؤكد أنها ليست بخير، وفهم رجال الأمن إشارتها فألقوا القبض على الزوج، وسط مقاومة شديدة منه.

بدوره، أفاد مصدر أمني بأن رجال الأمن اقتادوا المتهم إلى المخفر، وتبيّن أنه مواطن من أرباب السوابق وحديث الخروج من السجن، فجرى التحفظ عليه؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.

في حين قالت الزوجة لرجال الأمن إنها اضطرت إلى عمل إشارة لهم؛ لأن زوجها هددها بالقتل إن وشت به أمامهم، مضيفة أنها تعرّضت للضرب والتعذيب على يد زوجها، وأنه استولى على كل أموالها، وسبق أن ورّطها بقروض مالية.

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