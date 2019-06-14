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نسخة جديدة من جوجل كروم تسهل تجاوز المواقع المدفوعة

نسخة جديدة من جوجل كروم تسهل تجاوز المواقع المدفوعة
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تواصل – وكالات:

تستعد جوجل لطرح النسخة الجديدة 76 من متصفحها للويب جوجل كروم Google Chrome في 30 يوليو، التي تتضمن العديد من الميزات الجديدة التي قد لا يرحب بها الناشرون، مثل صحيفة “نيويورك تايمز”، وغيرها من الجهات التي تعتمد على الاشتراكات الشهرية المدفوعة، وتمنع المستخدمين من قراءة عدد غير محدد من المواضيع المجانية.

ويمنع الناشرون في الوقت الحالي المستخدمين من عرض المقالات في وضع التصفح المخفي كطريقة للالتفاف على حدود المقالات المجانية؛ وذلك لأن وضع التصفح المخفي يحظر بشكل مؤقت قدرة أي موقع على قراءة ملفات تعريف الارتباط أو كتابتها على جهازك؛ مما يجعل من المستحيل على الناشر معرفة ما إذا كنت مشتركاً شهرياً أو إذا كنت قد تجاوزت حصتك الشهرية من المقالات المجانية.

على الرغم من أنه من الممكن قراءة عدد غير محدود من المقالات في وضع التصفح المخفي بسبب هذا القيد، فقد قامت صحيفة “نيويورك تايمز” بتصحيح هذه الثغرة في وقت سابق من شهر فبراير من خلال تعطيل القدرة على قراءة المقالات بشكل كامل في وضع التصفح المخفي.

ويُعد من السهولة بمكان على المطورين التحقق مما إذا المستخدم يستعمل وضع التصفح المخفي، وذلك عن طريق إضافة بضعة أسطر من تعليمات جافا سكريبت JavaScript للتحقق مما إذا كانت واجهة برمجة التطبيقات FileSystem API – التي تستخدمها عادةً التطبيقات لقراءة وكتابة الملفات – معطلة أم لا.

ويستخدم الناشرون، مثل “نيويورك تايمز”، هذه الخدعة لحظر مستخدمي وضع التصفح المخفي، لكن من خلال النسخة الجديدة من متصفح جوجل كروم؛ فإنه لن يكون لدى مواقع الويب القدرة على اكتشاف ما إذا كان المستخدم يستعمل وضع التصفح المخفي في جوجل كروم، مما قد يشكل نقطة ألم للناشرين.

ومن بين الميزات الأخرى؛ فإن النسخة الجديدة Chrome 76 تعطل ميزة الفلاش Adobe Flash بشكل افتراضي، لكن يمكن تفعيلها من خلال الانتقال إلى سطر الأوامر وكتابة: chrome://settings/content/flash.

وتُعد جوجل داعماً كبيراً لميزة HTML5 منذ عدة سنوات حتى الآن، وقد دأبت على حث مواقع الويب على التخلي عن ميزة الفلاش لصالح HTML5 من أجل الحصول على تجربة تصفح سريعة وآمنة.

وأصبحت ميزة HTML5 افتراضية في الإصدار 56 من المتصفح في أوائل عام 2017، وقالت جوجل في وقت لاحق من ذلك العام إنها ستزيل مكون فلاش Flash الإضافي من متصفحها بحلول أواخر عام 2020، بعد قرار شركة أدوبي Adobe بالتوقف عن دعم فلاش Flash.

وتسهل النسخة الجديدة من المتصفح Chrome 76 تثبيت تطبيقات الويب التقدمية PWA على سطح المكتب من خلال إضافة زر تثبيت إلى شريط العناوين (المربع المتعدد الاستخدامات)، وتتوقع الشركة أن يؤدي هذا التغيير إلى زيادة اعتماد تطبيقات الويب التقدمية المستندة إلى الويب.

كما تتيح النسخة الجديدة لمواقع الويب تقديم نسخة داكنة تلقائياً استناداً إلى تفضيلات المستخدم من خلال بضعة أسطر من التعليمات البرمجية الإضافية.

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