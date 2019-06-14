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كيف يختار مريض السكري حذاءه؟

كيف يختار مريض السكري حذاءه؟
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تواصل – وكالات:
جروح وإصابات القدم من أكثر المشاكل التي ينبغي على مريض السكري أخذ الحذر منها؛ لأن ارتفاع نسبة السكر بالدم يؤخّر من شفاء الجروح ويعرّض الأعصاب والأوعية الدموية للتلف.

ونظراً لتعرّض القدم للتلوث والغبار تصبح هدفاً سهلاً لقرحة القدم. ولتفادي حالة “قرحة القدم السكري”، عليك اختيار الحذاء بعناية، وتجنّب بعض المواصفات لتحمي قدمك جيداً.

سمات الحذاء المناسب:
* أن يكون الحذاء مغطّى من الأمام والخلف ليحمي الجلد من الجروح والتشققات.

* أن يكون طويلاً بحيث يترك متنفساً للإصبع الكبيرة ليتحرك، وتكون هناك مسافة بين الإصبع الكبير وبين مقدمة الحذاء.

* ألا يكون عريضاً فتتحرّك القدم عرضياً.

* أن يكون مصنوعاً من مادة طرية تسمح للجلد بأن يتنفس، وللعرق بأن يجفّ.

* أن تكون رقبة الحذاء غير عالية بحيث لا تسبب خدشاً للجلد حول الأنكل.

* لا يناسب مريض السكري الكعب العالي، ولا الأحذية المنبسطة ذات الكعب المنخفض أو بدون كعب. الحذاء المناسب يحتاج إلى كعب قوي ليوفّر الدعم، وأن يكون ارتفاع الكعب معتدلاً.

* في كل مرة تشتري فيها الحذاء اطلب قياس القدم، فقليل من الناس يحتفظون بالقياس نفسه بعد سن الـ 50.

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