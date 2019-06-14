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3 زيوت تبرّد الجسم وتحمي من ضربة الشمس

3 زيوت تبرّد الجسم وتحمي من ضربة الشمس
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تواصل – وكالات:

جفاف الجسم أهم العوامل المسببة لضربة الشمس عند ارتفاع الحرارة لما فوق 43 مئوية، ونظراً لأن الموجات الحارّة ستتوالى خلال الشهرين المقبلين، عليك اتخاذ إجراءات وقائية ضد ضربة الشمس، لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة عند حدوثها.

ويعتبر ترطيب الجسم، واللجوء للظل، وارتداء ملابس واسعة خفيفة أدوات رئيسية، لكن يمكنك أيضاً الوقاية من ضربة الشمس بواسطة استخدام الزيوت، خاصة إذا كنت تتواجد في أماكن غير مكيفة أو مفتوحة خلال ساعات النهار.

زيت النعناع: لهذا الزيت (المنثول) تأثير منعش ومرطّب، كما أنه يجدّد حيوية وطاقة الجسم، ويعزّز تدفق الدورة الدموية. ضع قطرات قليلة من الزيت على يدك أثناء التدليك باللوشن. كما يمكن تدليك الجسم به قبل النوم في الليالي الحارّة، أو إضافته لماء الاستحمام.
اللافندر: يُستخدم زيت اللافندر (الخزامى) في السبا ومراكز التجميل والعناية بالبشرة. ويساعد هذا الزيت على خفض درجة حرارة الجسم، كما يخفّف حروق البشرة التي تسببها أشعة الشمس. أضف قطرات من الزيت لحوض الاستحمام.
زيت خشب الصندل: من أفضل الزيوت لخفض حرارة الجسم وتنظيمها وتخفيف العرق. يمكن وضع الزيت مباشرة على الجسم والتدليك به، أو إضافته لماء الاستحمام.
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