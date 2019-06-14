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قرار جديد من «السجون» بشأن الموقوفين المتزوجين

قرار جديد من «السجون» بشأن الموقوفين المتزوجين
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تواصل – الرياض:

كشف مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري عن بند جديد للخلوة الشرعية، وهو السماح للسجين بالخروج لمدة 24 ساعة لكل شهر، وذلك من أجل قضاء الخلوة الشرعية مع زوجته بمنزله وفق ضوابط معينة.

وقال إنه بإمكان السجين المتزوج أن يجمع الفترات المسموحة له كل ثلاثة أشهر، ويمكث في منزله 72 ساعة إذا أراد ذلك.

وأضاف الأسمري أن السماح بالخروج من السجن مرهون بقضية السجين وما أدين بارتكابه، مشيراً إلى أنه في حال المدانين بالجرائم الجنائية الخطيرة فإن الخلوة الشرعية تكون في البيوت العائلية الملحقة بالسجون.

وتابع مدير عام السجون، وفقا لـ”اليوم”، أن البيوت العائلية ذات مستوى راقٍ يقارب مستوى الفنادق، وتدار بالكامل من قبل كادر نسائي مؤهل، لافتاً إلى أن نسبة ضئيلة جداً من الموقوفين من يصنفون ضمن ذوي الإدانات الجنائية الخطيرة.

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