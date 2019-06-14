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اليمن.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومواقع حوثية في حجة

اليمن.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومواقع حوثية في حجة
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تواصل – وكالات:

استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الخميس)، تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن الغارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها جنوبي غرب مديرية حرض؛ ما أدى إلى تدمير عربة نوع “بي إم دبليو” وآليات أخرى.

وأضاف الموقع، أن المقاتلات قصفت موقعاً لميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض؛ مما أدى إلى تدمير سلاح عيار 23، ومقتل عددٍ من عناصر الميليشيا كانوا موجودين في الموقع المستهدف.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أمس تجمعات الميليشيا غربي المديرية ذاتها؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير طاقمين ودبابة تابعة لها.

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