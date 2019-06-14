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تفاصيل جديدة بشأن استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة، أن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان لم تستخدم فيه الطوربيدات، بحسب وكالة “رويترز”.

ولم تكشف الوكالة، عن هوية المصدر، مكتفية بالقول إنه على علم بتفاصيل الحادث، فيما ذكر مسؤول أمريكي أن طاقم إحدى السفينتين غادرها بعد رصد عبوة ملتصقة بالسفينة لم تنفجر، ويعتقد بأن هذه العبوة عبارة عن لغم ملتصق.

ويأتي ذلك في أعقاب استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، إحداهما تابعة لشركة نرويجية والثانية يابانية.

من جهته أكَّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران وراء الهجوم الذي وقع بالأمس، على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأضاف بومبيو في تصريحات له مساء الخميس، أن إيران أهانت رئيس وزراء اليابان بعد ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته لطهران.

وأكَّد أن بلاده ستدافع عن مصالحها، وعن حلفائها، وعن التجارة الدولية من خطر إيران.

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