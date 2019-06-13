شاب يقود بسرعة عالية ويصطدم بناقة على أحد الطرق (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، التقطه شاب بهاتفه الجوال، لحظة اصطدامه بناقة على طريق سريع، بعد أن فقد السيطرة على سيارته التي كان يقودها على سرعة عالية.

وظهر خلال المقطع، الشاب وهو يقود بسرعة جنونية، حيث سجل عداد السرعة قيادته بأكثر من 190 كيلو/ساعة، واستمر على ذلك حتى اقترب من شاحنة بدا أنها توقفت أو أبطأت، حتى فوجئ بناقة تعبر الطريق أمامه فجأة.

ولم يُظْهر المقطع ما حدث لاحقاً غير أن الناقة كانت شديدة القرب من الشاب، وبدا أنه لم ينجح في تفاديها، وظهر محاولاً الانحراف يميناً بعيداً عنها.