الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التعليم» تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية

«التعليم» تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية

(فيديو) يُظهر لحظة الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

(فيديو) يُظهر لحظة الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

مفاجأة صادمة من «الكهرباء».. هل ترتفع الأسعار مجددًا؟

مفاجأة صادمة من «الكهرباء».. هل ترتفع الأسعار مجددًا؟

انفجاران كبيران.. أنباء عن استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عُمان

انفجاران كبيران.. أنباء عن استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عُمان

شاب يقود بسرعة عالية ويصطدم بناقة على أحد الطرق (فيديو)

شاب يقود بسرعة عالية ويصطدم بناقة على أحد الطرق (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، التقطه شاب بهاتفه الجوال، لحظة اصطدامه بناقة على طريق سريع، بعد أن فقد السيطرة على سيارته التي كان يقودها على سرعة عالية.

وظهر خلال المقطع، الشاب وهو يقود بسرعة جنونية، حيث سجل عداد السرعة قيادته بأكثر من 190 كيلو/ساعة، واستمر على ذلك حتى اقترب من شاحنة بدا أنها توقفت أو أبطأت، حتى فوجئ بناقة تعبر الطريق أمامه فجأة.

ولم يُظْهر المقطع ما حدث لاحقاً غير أن الناقة كانت شديدة القرب من الشاب، وبدا أنه لم ينجح في تفاديها، وظهر محاولاً الانحراف يميناً بعيداً عنها.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فجر يوم العيد.. مركبة مسرعة تقتحم موقف مول وتحطم واجهة بنك بجدة (فيديو وصور)

فجر يوم العيد.. مركبة مسرعة تقتحم موقف مول وتحطم واجهة بنك بجدة (فيديو وصور)

بالفيديو.. انحراف مروع لمركبة في مكة يسفر عن وفاة وإصابة

بالفيديو.. انحراف مروع لمركبة في مكة يسفر عن وفاة وإصابة

حادث مروع على أحد الطرق بسبب السرعة الجنونية وعكس السير (فيديو)

حادث مروع على أحد الطرق بسبب السرعة الجنونية وعكس السير (فيديو)

سرعة جنونية وعناد سائقين ينتهي بتصادم على طريق سريع (فيديو)

سرعة جنونية وعناد سائقين ينتهي بتصادم على طريق سريع (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>