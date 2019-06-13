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لمواجهة أزمة الكهرباء.. جامعة نجران تحول دراسة الطلاب في الصيف للمساء

لمواجهة أزمة الكهرباء.. جامعة نجران تحول دراسة الطلاب في الصيف للمساء
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة نجران، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد محاضرات شطر الطلاب لتصبح في الفترة المسائية خلال الفصل الدراسي الصيفي بداية من الساعة الرابعة عصراً.

وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى أن التعديل يأتي استجابة لمطالبات شركة الكهرباء، وإسهاماً من الجامعة في الحد من تأثير انقطاعات الكهرباء المتكررة.

وأضافت أن القرار اتخذته لجنة الأزمات والمخاطر بالجامعة، لافتةً إلى أن مواعيد محاضرات شطر الطالبات بالجامعة لن تتغير، ومشيرةً إلى أن عمادة القبول والتسجيل ستتولى مهمة تعديل جداول الطلاب الدراسية.

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