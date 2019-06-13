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صحيفة فرنسية: المملكة تخطط لبناء إمبراطورية لـ«الغاز الطبيعي»

صحيفة فرنسية: المملكة تخطط لبناء إمبراطورية لـ«الغاز الطبيعي»
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تواصل – وكالات:

أعلنت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية عن رغبة المملكة لتحول استراتيجي تحت عنوان “رغبة سعودية في بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي”؛ وذلك بهدف تحفيز صناعاتها وتسويق هذا المورد الطبيعي، وزيادة مداخيل الدولة الجديدة، التي تعتمد حالياً على البترول.

وأشارت الصحيفة إلى اتفاق المملكة لشراء الغاز الطبيعي الأمريكي وهو جزء من خطة تقدر تكلفتها بـ160 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتطوير أصولها من الغاز، في حين يتوقع أن يتزايد الطلب على مصادر طاقة جديدة في مملكة غنية بالنفط لدرجة يفوق قدرتها وفقاً للتقديرات.

وتعتزم السعودية بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي من شأنها تشغيل مدن مستقبلية جديدة، والمساهمة في تطوير الصناعات المحلية في قطاعات التصنيع والتعدين والتكنولوجيا.

وتنتج المملكة ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب على الكهرباء، لكن حكومة المملكة تحاول التوقف عن حرق النفط لإنتاج الكهرباء؛ نظراً لأنه يُخفض أهم مصدر للدخل وهو تصدير الذهب الأسود.

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