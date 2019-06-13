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«صحة عسير»: جميع مصابي هجوم مطار أبها تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى

«صحة عسير»: جميع مصابي هجوم مطار أبها تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى
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تواصل – عسير:

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير، مغادرة جميع مصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها أمس (الأربعاء)، المستشفى.

وقالت صحة عسير، في بيان لها، إنه فور تلقي غرفة العمليات في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي؛ تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة سابقاً لمثل هذه الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية فيها لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، بالتنسيق مع غرفة العمليات في الوزارة.

وقال المتحدث باسم “صحة عسير” عبدالعزيز يحيى آل شايع: “تم تقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة لـ18 حالة في الموقع نفسه؛ جراء تعرضهم إلى إصابات خفيفة، وجميعهم كانوا في حال مستقرة للغاية، فيما تم نقل ثماني حالات إلى المستشفى؛ جراء إصابات متوسطة، وأجريت جميع الفحوص الطبية وتقديم الخدمات العلاجية لهم حتى تماثل جميع المصابين للشفاء التام، وغادروا المستشفى جميعاً في وضع مستقر وبصحة جيدة”.

وأكد أن صحة المنطقة تحرص على استكمال تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم لبعض الحالات، خصوصاً النساء والأطفال، في حال احتياجهم إلى ذلك.

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