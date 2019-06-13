آخر تطورات استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير تفاصيل الاشتباه في هجمات استهدفت ناقلتي نفط اليوم (الخميس)، في بحر عمان جنوبي خليج هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي.

وأفادت شركة بيرنهارت شويته شيب مانجمت، بأن ناقلة كوكوكا كاريدجس المسجلة في بنما تعرضت لضرر، فيما يشتبه بأنه هجوم اخترق هيكل الناقلة فوق خط الماء؛ وفقاً لـ”رويترز”.

وقال رئيس شركة كوكوكا سانجيو اليابانية المالكة للناقلة للصحفيين، إن السفينة تعرضت للهجوم مرتين في غضون ثلاث ساعات قبل أن يجري إجلاء الطاقم بأكمله.

بالتزامن مع ذلك، شب حريق في غرفة محركات بالناقلة التي تحمل شحنة من الميثانول من السعودية إلى سنغافورة.

وأعلنت شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط، أن ناقلة أخرى تستأجرها الشركة، هي فرنت ألتير التي تحمل علم جزر مارشال، أصابها طوربيد فيما يبدو نحو الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

وبينت الشركة النرويجية فرنتلاين المالكة للناقلة، أن النيران مشتعلة في الناقلة، وهي من طراز أفراماكس وتحمل 75 ألف طن من النفتا.

وأضافت فرنتلاين، أن الناقلة فرنت ألتير ما زالت طافية، نافية ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية عن غرقها.

وأشارت مصادر في قطاع التجارة وبيانات حركة السفن على منصة أيكون التابعة لشركة رفينيتيف، إلى أن الناقلة كانت في طريقها من الرويس بدولة الإمارات إلى تايوان.