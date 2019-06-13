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«الحصيني» يحذر قائدي المركبات: نشاط لرياح «البوارح» في هذه المناطق

«الحصيني» يحذر قائدي المركبات: نشاط لرياح «البوارح» في هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

حذر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، قائدي المركبات من نشاط متوقع لرياح البوارح.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: من المتوقع نشاط واضح لرياح البوارح على الخليج بما فيها المنطقة الشرقية وشرق الوسطى، وهي رياح جافة شمالية إلى شمالية شرقية تصل سرعتها أحياناً 50 كم.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر هذه الرياح، 25 يوماً قادمة متفرقة – إلا أن يصرفها الله – آملاً من قائدي المركبات توخي الحذر الفترة القادمة بين طرق تلك المناطق.

وتابع الحصيني قائلاً: “ويُتوقع غبار من خفيف إلى شبه كثيف خاصة ما بين الشرقية والرياض وعموم الشرقية ودول الخليج – إلا أن يصرفها الله – من المهم متابعة تحركات الرياح؛ لمعرفة سرعتها ونوعية الغبار الذي تحملها حتى يمكن تلافي السلبيات، ومنها فرصة تشكُّل الرمال على طرقات تلك المناطق، وهذا دور بلديات ومرور تلك المناطق”.

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