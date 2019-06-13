شاهد بالصور.. الشكل النهائي لإحدى محطات حافلات الرياض المكتملة

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يعمل مشروع حافلات الرياض على إنجاز محطات الحافلات بكافة أحياء العاصمة وفق أفضل الأساليب والخدمات العالمية.

ونشر حساب “مشروعات السعودية” على موقع تويتر، صور لإحدى المحطات المكتملة يظهر فيها الشكل النهائي للمحطة التي تشتمل على مكان انتظار مغلق بالكامل ومكيف ليتلاءم مع حالة الطقس، كما تتوفر بها خدمات ذاتية لشراء التذاكر.

وتعتبر شبكة الحافلات الرافد الرئيسي لشبكة القطارات بمدينة الرياض وهي جزء من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، كما أنها تمثل ناقلاً رئيسياً للركاب ضمن الأحياء وعبر مناطق المدينة.

وتم تقسيم شبكة خطوط الحافلات إلى أربعة مستويات كما يلي: خطوط الحافلات ذات المسار المخصص، وخطوط الحافلات الدائرية، وخطوط الحافلات العادية، خطوط الحافلات المغذية.

وتضمنت خطة النقل العام الجديدة مشروع إنشاء شبكة متكاملة تغطي مدينة الرياض بشكل كامل، وذلك عن طريق النقل بالحافلات، حيث تتكامل مع القطار الكهربائي عبر محطات مشتركة للشبكتين في عدت خطوط رئيسية.