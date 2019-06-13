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ارتفاعات قوية في أسعار النفط بعد حادثة الناقلتين

ارتفاعات قوية في أسعار النفط بعد حادثة الناقلتين
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعيد الحادث الذي استهدف ناقلتين للنفط في خليج عُمان.

فقد ارتفع خام برنت العالمي بنسبة وصلت إلى 3%، ليصبح عند الساعة السابعة والنصف تقريبا بتوقيت غرينتش 61.82 دولار للبرميل، وتقدر نسبة الـ3% بنحو 1.80 سنتاً.

أما النفط الأميركي الخفيف فقد ارتفع بنسبة 2.8%، ليصبح عند 52.59 دولار للبرميل الواحد. ويقدر الارتفاع في سعره بنحو 1.45 بعد الحادث.

ومنذ بداية ورود تقارير عن حادثة خليج عُمان، بدأت أسعار النفط في الصعود.

وكانت وكالات الأنباء أفادت في وقت سابق ، بتعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان، وذكرت وكالة “رويترز” أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد.

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