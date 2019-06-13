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تمديد فترة التقديم لجائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين

تمديد فترة التقديم لجائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين
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تواصل – واس:

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، عن تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة بفئتيها “المخترعين” و”الموهوبين” في دورتها السادسة 1440ـ 1441هـ ، حتى يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن قرار تمديد استقبال الترشيحات للجائزة جاء حرصاً من الأمانة على إتاحة الفرصة للراغبين بالمشاركة في الجائزة، مبيناً أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلميّة، والتقنيّة، والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات، على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة؛ للتحول إلى مجتمع حيوي معرفيّ، واستثمار طاقاته المثمرة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

يُذكر أن الجائزة منذ استحداثها عام 1431هـ ،استكملت خمس دورات، فاز بها 33 موهوباً و 37 اختراعاً، وقد تم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عاماً، وما بين 18 – 25 عاماً، وما فوق 25 عاماً) رغبة في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس على الجائزة، ومنح الفائزين منهم مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.

الموقع الإلكتروني للجائزة من هنا

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