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وظائف بمختلف المناطق.. في «الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة»

وظائف بمختلف المناطق.. في «الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر وظائف في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين، داعية الراغبين في الحصول على هذه الوظائف تقديم السيرة الذاتية عبر بريد الوظيفة الإلكتروني المراد التقديم عليها.

واشترطت الوزارة في مجال الدعوة حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير (جيد جداً)، ويفضل من لديه شهادات عليا، ويحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، ويكون التقديم عبر البريد الإلكتروني: D.job@moia.gov.sa، أما في وظائف مراقبي المساجد وحراس الأمن اشترطت الوزارة أن لايقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الشهادة الثانوية، ويفضل من لديه خبرة سابقة، والتقديم عبر البريد الإلكتروني الخاص بمراقبي المساجد: M.job@moia.gov.sa، والبريد الإلكتروني الخاص بالحراسات الأمنية: S.job@moia.gov.sa .

كما يشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، وحسن السيرة والسلوك, علمًا بأن آخر موعد للتقديم 24 / 10 / 1440هـ.

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